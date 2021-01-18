موقع جنوب إفريقي: ليبيا أمام لحظة مصيرية لإنهاء الصراع أو الانهيار

نشر موقع مركز الصحفيين الأفارقة –مقره جنوب إفريقيا- تقريرا مقتضبا حول الأحوال في ليبيا، ووصف الموقع الأسبوع الحالي بالحاسم في مستقبل ليبيا، وأوضحت أن ليبيا أمام لحظة مصيرية لإنهاء الحرب الأهلية أو الانهيار.

وقال الموقع من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأكثر الأهمية بالنسبة لليبيا في محاولتها إنهاء أزمة سياسية استمرت قرابة عقد من الزمن.

وأضاف الموقع سيصوت ممثلو منتدى الحوار السياسي الليبي اليوم الإثنين على الآلية المقترحة التي ستمهد الطريق لإجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي.

وتابع الموقع من المقرر أن يخرج المرشحون لمنصب رئيس مجلس الرئاسة أو عضو مجلس الرئاسة أو رئيس الوزراء إلى النور هذا الأسبوع، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل. وسيجري التصويت للمرشحين على مدار 24 ساعة.

وستعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا النتائج يوم الثلاثاء بعد اكتمال التصويت.

تم الترحيب بخارطة الطريق التي تم رسمها في تونس في نوفمبر باعتبارها الخطوة الأولى الحاسمة لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة سيادتها من خلال إجراء الانتخابات الوطنية.

وقالت ستيفاني توركو ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة إن البعثة ستكون محايدة، وبالتالي لن تشارك في تأليف القوائم، كما ذكرت مرارا هذا حل ليبي ليبي. وأكدت ويليامز أن دورنا هو الدعم والتسهيل.

وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعات اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف بسويسرا منذ الأربعاء الماضي.

وتشهد الدولة الغنية بالنفط الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.9 مليون نسمة صراع منذ 2011 عندما تمت الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي وقتله في وقت لاحق.

وبلغت الأزمة ذروتها في عام 2019 عندما شن الجيش الوطني الليبي هجوماً على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وتشير التقديرات إلى مقتل ثلاثة 3000 شخص وتشريد 150 ألف شخص.