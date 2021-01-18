اليوم.. أعضاء الحوار يصوتون على آلية اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي

يصوت أطراف ملتقى الحوار الليبي اليوم الإثنين، على أكثر النقاط خلافًا، وهي آلية اختيار الحكومة التي ستقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، التي كانت قد توصلت إليها لجنة استشارية منبثقة عن ملتقى الحوار.

وقال عبد القادر حويلي، عضو ما يسمى بمجلس الدولة إنه سيجري اليوم التصويت عبر الدائرة المغلقة بين أعضاء ملتقى الحوار الممثلين لمجلسي الدولة والنواب على آلية اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي المقبل.

وأضاف حويلي: أنّه” رغم وجود ملاحظات على أعضاء اللجنة الاستشارية، التي وضعت الآلية التي سيتم التصويت عليها إلا أني أتمنى أن تقود إلى التوافق وحل أزمة اختيار السلطات التنفيذية، للمضي قدمًا بمشوار الحوار ”.

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