«الرفادي»: «ستيفاني» ستفرض سلطة بعينها على أساس جهوي ثم ستهرب بعد ذلك

شكك رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، في عمل البعثة الأممية برئاسة ستيفاني ويليامز، وقال إنها تسعى بعدة وسائل لفرض سلطة بعينها الفترة القادمة.

قال “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “السيدة ويليامز كسابقها ليون تسعى وبكل قوة وبإستخدام كل وسائل الضغط والخداع والتهديد أحيانا، لفرض تشكيل سلطة تنفيذية على أسس محاصصة جهوية مقيتة، تُثبت عناصر مريضة ساهمت مساهمة كبيرة في كل ما حصل ببلادنا منذ 2014، يساعدها شلة مهووسة بالسلطة على حساب المصالح الوطنية، ثم تهرب كما هرب ليون ، حيث ستغادر قريباً” وفق قوله.