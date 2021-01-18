ليبيا تُسجّل 33 وفاة بـ”كورونا” خلال الـ 24 ساعة

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس “كورونا” في ليبيا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1,072 حالة شفاء، مما رفع الحصيلة الكلية إلى 87,197 حالة.

وسُجّل هذا العدد من المتعافين من بين 109,869 حالة إصابة رُصدت في ليبيا منذ بدء الجائحة، وتبقت من بينها 20,974 حالة نشطة.

أمّا حالات الإصابة الجديدة، فقد سجّلت مختبرات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الموزعة بين مناطق البلاد 781 إصابة جديدة، أغلبها في العاصمة طرابلس، بواقع 581 حالة جديدة و200 حالة مخالطة.

وشهد عدّاد الوفيات جراء الفيروس، ارتفاعًا ملموسًا، حيث تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ليُصبح الإجمالي 1,698 حالة.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، قد أعلن مؤخرًا، عن تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بـ”كورونا”؛ ممّا يستدعي المزيد من غرف العناية، في ظلّ نقص الأسرة، والضغط على مراكز العزل

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