تقرير: تركيا تحول ليبيا إلى دولة عبور لأسلحتها الموجهه لأفريقيا مستغلة اتفاقها مع الوفاق

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن الدعم التركي متواصل للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن تركيا مستمرة في مواصلة سياستها التوسعية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، من خلال دعم هذه الجماعات في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو التي تنشط فيها الصراعات القبلية والعرقية والإثنية، ما يجعلها في حاجة دائمة للسلاح.

وقال التقرير إن تصريحات الرئيس النيجيري محمد بخاري حول تأثير السلاح السائب في ليبيا جددت الشكوك والمخاوف بشأن تدهور أمن دول إفريقية، لإمكانية وقوع هذه الأسلحة في قبضة الجماعات الإرهابية داخل القارة السمراء، مبينًا أن تركيا تستغل مسألة الدعم الإنساني لتهريب الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تقوم بتحويل ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهه سرًا إلى أطراف عدة بالقارة الإفريقية، مستغلة بذلك الاتفاقية الأمنية التي عقدتها مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة في نوفمبر من العام 2019، إذ عبرت شحنات سلاح تقدر بنحو 37 طنًا خلال العام 2020 ووصلت للتظيمات الإرهابية.

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