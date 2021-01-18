بالأسماء.. اللجنة الدستورية بمجلسي النواب والدولة تجتمع غدا في الغردقة

خاص ليبيا 24/ حنان منير

يعقد أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة المؤلفة من ممثلين عن مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة اجتماعاتهم غدا الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية.

ووصل وفد مكون من 15 عضوًا من مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، إلى مدينة الغردقة ، في زيارة تستغرق 4 أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية البعثة الأممية.

وأكد مصدر من مجلس الدولة في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن وفد المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصل اليوم الاثنين.

وكشف المصدر أن اللجنة ستبحث سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ستجرى وفقها انتخابات ديسمبر المقبلة.

وأسماء مجلس النواب كالتالي:

أما أسماء مجلس الدولة هي:

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