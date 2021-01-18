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«الهنقاري»: «غنيوة» سيكون «درع الدولة الديمقراطية» بتعيينه رئيساً لـ«جهاز الاستقرار»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بارك محمد الهنقاري، محلل قنوات “الإخوان المسلمين” للشأن السياسي، تعيين غنيوة الككلي، رئيساً لـ”جهاز دعم الاستقرار”، وقال على حسابه بـ”فيسبوك”: “نبارك لثوار فبراير ورجال بركان الغضب إنشاء جهاز دعم الاستقرار بقيادات  فبرارية لتكون درع حصين  للدمقراطية وللدولة المدنية” وفق قوله.

أضاف “الهنقاري” قائلاً: “عبدالغني الككلي رئيساً، حسن ابوزريبة نائباً، ايوب ابوراس نائباً، موسي مسموس نائباً، وكان الله في عونكم من اجل ستقرار الوطن  والدفاع عنه ضد مؤامرات أعداء الحرية والهمج والفوضويين والغوغائيين” على حد قوله.

وصدر قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتعيين “الككلي” و”أبوزريبة” و”مسموس” وأبو راس” في المناصب المذكورة سلفاً.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لقد تنبأ القذافي بالدوله التي ستقام علي أنقاض حكمه ووصفها بدولة الحقراء فاذا كان ما يشاع علي هؤلاء الاشخاص الذين تصدروا قيادة مليشيات الفوضي في الغرب الليبي صح علي انهم خريجي سجون ومهربي بشر ووقود وتجار حبوب هلوسه فستكون دولة الحقراء بالفعل بيما يتطابق مع تنبؤات القذافي بها واذا كان ما يشاع علي هؤلاء الاشخاص هي مجرد حملات مغرضه من اعداءهم من باب اللي يكرهك يحلم لك المنام الشين فلم يمر تعيين قام به السراج إلا وطعن فيه ووصف من عينه علي انه غير كفء ومن تلك التعيينات تعيين السني كمندوب لفوضي فبراير في الأمم الغير متحده

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