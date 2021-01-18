«الهنقاري»: «غنيوة» سيكون «درع الدولة الديمقراطية» بتعيينه رئيساً لـ«جهاز الاستقرار»

بارك محمد الهنقاري، محلل قنوات “الإخوان المسلمين” للشأن السياسي، تعيين غنيوة الككلي، رئيساً لـ”جهاز دعم الاستقرار”، وقال على حسابه بـ”فيسبوك”: “نبارك لثوار فبراير ورجال بركان الغضب إنشاء جهاز دعم الاستقرار بقيادات فبرارية لتكون درع حصين للدمقراطية وللدولة المدنية” وفق قوله.

أضاف “الهنقاري” قائلاً: “عبدالغني الككلي رئيساً، حسن ابوزريبة نائباً، ايوب ابوراس نائباً، موسي مسموس نائباً، وكان الله في عونكم من اجل ستقرار الوطن والدفاع عنه ضد مؤامرات أعداء الحرية والهمج والفوضويين والغوغائيين” على حد قوله.

وصدر قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتعيين “الككلي” و”أبوزريبة” و”مسموس” وأبو راس” في المناصب المذكورة سلفاً.