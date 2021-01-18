الفلاح: هذه أقرب آلية لتشكيل الرئاسي وأبرز الأسماء المطروحة

اعتبر الناشط المدني الليبي جمال الفلاح أن أقرب آلية سيتم الاتفاق عليها لتشكيل مجلس رئاسي جديد هي المجمعات الانتخابية لكل إقليم, أي أن يختار كل اقليم من يمثله في المجلس الرئاسي المقبل.

وأوضح الفلاح, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين, أن هناك من يدعو في حال فشل هذا الخيار إلى أن يبقى رئيس المجلس الرئاسي الحالي مع إجراء بعض التعديلات على أعضاء المجلس.

وأشار الفلاح إلى أنه توجد صراعات على رئاسة المجلس الرئاسي, مبينا أن لجنة ال 75 عجزت في التوصل إلى آلية توافقية لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي, كما أن سكان أقليم برقة يطالبون بهذا الالية التي يرونها منصفة لهم.

وتابع بأن ما تخشاه بعض الكتل هو أن تفرض عليهم أسماء من الخارج وتزيد المشهد تعقيدا, إلى جانب التدافع الموجود داخل المنطقة الشرقية حول رئاسة المجلس الرئاسي.

وأوضح أن هناك أطراف تساند المستشار عقيلة صالح, مقابل أطراف أخرى مع انتخاب وجه آخر أو طرح أسماء جديدة.

وأضاف الفلاح أن أبرز الأسماء المطروحة هي المستشار عقيلة صالح وعضو المؤتمر الوطني السابق شريف الوافي.