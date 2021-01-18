صنع الله والسفير الألماني يبحثان تطوير سبل التعاون المشترك بين مؤسسة النفط والشركات الألمانية

ليبيا –استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الاحد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وعودة الشركات الألمانية للسوق الليبي، كما تم التطرّق باستفاضة إلى مساعي المؤسسة الحثيثة للتقليل من حرق الغاز بحقول شركاتها والتوجه للطاقات البديلة في توفير احتياجات الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في إطار خططها المستقبلية والتي تسعى لتطبيقها في السنوات القادمة وفق المعايير البيئية المتعارف عليها عالميًا.

وهنّأ السفير أوليفر أوفتشا رئيس مجلس إدارة المؤسسة وجميع العاملين بقطاع النفط على تحقيقهم لمعدلات مرتفعة للإنتاج، برغم شح الموارد المالية التي يحتاجها القطاع، مشيرًا إلى أن الشركات الألمانية العاملة في مجال النفط والطاقة لها رغبة قوية للعودة للعمل والاستثمار في ليبيا.

ومن جهته علّق صنع الله في هذا الصدد قائلًا: “نشكر دولة ألمانيا على الدعم الذي قدمته وما زالت تقدمه لليبيا من أجل إعادة الاستقرار من جديد، ونتطلّع الى مدّ جسور التعاون مع الشركات الألمانية النفطية، والاستفادة من تقنياتها الحديثة بقطاع النفط الليبي لتطويره”.

كما أضاف أن المؤسسة اضطرت لخفض معدلات الإنتاج بسبب التسربات الحاصلة وآخرها ما حصل لشركة الواحة للنفط، بتخفيض بلغ 200 الف برميل يوميًا، وهي تحتاج أكثر من أي وقت مضى للميزانيات الضرورية للقيام بعمليات الصيانة بالمواقع النفطية لمعظم شركات القطاع.

وأكد في الوقت نفسه بأنه يجب أن يعامل قطاع النفط باهتمام بالغ، فهو المورد الوحيد للدخل في البلاد، ويجب على الجميع أن يدرك مدى أهميته، حرصًا وحفاظًا على ثروة الشعب الليبي والأجيال القادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية