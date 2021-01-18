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أساتذة جامعات: أزمة «مركز المحفوظات» مع «الأوقاف» تمس الهوية الليبية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عدد من أساتذة الجامعات الليبية والمهتمين بالموروث الثقافي الليبي، أن أزمة المركز الليبي للمحفوظات مع الهيئة العامة للأوقاف، مسألة تمس الهوية الليبية بالدرجة الأولى.

وقال بيان صادر عن المركز: “اجتمع بقاعة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، صباح اليوم الاثنين، عدد من أساتذة الجامعات الليبية والمهتمين بالموروث الثقافي الليبي وذلك بشأن ما أثير حول أزمة المركز مع الهيئة العامة للأوقاف”.

وأضاف البيان “أكد الحاضرون أن الموضوع في مجمله يمس الهوية الليبية بالدرجة الأولى ويمس تراثنا الليبي العريق، الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته بالطرق العلمية والفنية الدقيقة، واتفقوا على عقد لقاء موسع بالخصوص تحتضنه جامعة طرابلس”.

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الأوقاف المركز الليبي للمحفوظات الموروث الثقافي الليبي الهوية الليبية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا بسبب تدخل الأخرين في أمور ليست من تخصصاتهم ـ والأوقاف الاسلامية الليبية من بعد وفاة الشيوخ الصادقين والحافظين لعهدتهم وأمانتهم – أصبحت مرتع للأخوان االمتأسلمين ابتداءاً من تدميرهم للمساجد وتخريبها إلى نبشهم للقبور والمقابر ـ ومحاولة إسستهداف النسيج الأجتماعي ـ لمّا كانوا فالسجون كانوا يقولوا فلان كافر فلان طاغية فلان مش ليبي ـ لكن لما أغناهم الله من فضله ….
    .. كفروا وعاثوا فالأرض الفساد هنا وهناك وهم لايشعرون .

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  • بالنسبة لحفر القبور في ليبيا ـيعني يقولوا إنهم بيستخرجوا السحر من المقابر ـ لكن أعتقد أن في شيوخ متخصصين وحافظين لكتاب الله في هالأمور هذي وعارفين كيف يحافظا عالقبور ـ ومش عبث بالقبور والموتى ـ والمفروض المقابر تبنى عليها أسوار لحمايتها وتوضع كاميرات أوحرس لى بواباتها لمنع دخول الغرباء أو حدوث تخريب متعمد ـ والعديد يقولوا أن هلأشياء الغريبة هاذي اقادمة من الأمازيغ ـ ولاحول ولاقوة إل بالله

    youtube.com/watch?v=FGGxpATABUE

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