خارجية الوفاق تؤكد لسفير أنقرة أهمية عودة الشركات التركية لليبيا

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي، خلال لقائه سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وعودة الشركات التركية لإستئناف أعمالها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن السفير التركي أعرب خلال اللقاء الذي جرى بمناسبة انتهاء فترة عمله بليبيا عن شكره للمسؤولين بوزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الليبية الأخرى على ما لقيه من تعاون وما قدمت له من تسهيلات في سبيل أداء مهامه والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة كما توجه التليسي بالشكر لتركيا على دعمها لحكومة الوفاق خلال اشتباكات العاصمة طرابلس.

خلال الاجتماع تم التطرق إلى الشراكة التركية-الأفريقية بالتنسيق والتشاور بين البلدين للتحضير للإجتماعات خلال السنة الحالية 2021واستعداد ليبيا لدعم المقترحات التركية بالخصوص باعتبار علاقتها الوثيقة مع دول القارة الإفريقية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة شؤون أسيا واستراليا محمد علي الزناتي، ومدير إدارة الشؤون الإفريقية خليفة الرحيبي.