«الحويج» يترأس اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بالمدارس الأجنبية

عقدت اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية اجتماعًا مساء أمس الأحد الموافق 17 يناير 2021 بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي , حيث ترأس الاجتماع الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واثنى الوزير في بداية الاجتماع على المجهود الذي بذل من قبل كافة أعضاء اللجنة في إعادة تقييم المدارس الأجنبية العاملة في ليبيا والتي تحتاج إلى تسوية و استكمال إجراءاتها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا , وقد أنتهت اللجنة من إعداد النماذج الخاصة بالمدارس مع الشروط اللازم توفرها لفتح أي مدرسة للجاليات أو المدارس الأجنبية , وستتم خلال اليومين القادمين البدء في منح الأذونات للمدارس التي ستقوم بتعبئة النماذج وعرضها على اللجنة ومنحها الإذن لمزاولة أعمالها, ممن تنطبق عليها الشروط الواردة في القرارين 211لسنة2011 والقرار 785لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء.

هذا وقد كانت اللجنة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار أسبوعين وأتسم عملها بالجدية و الحرص على أبناء الوطن في أن يتلقوا تعليمهم دون أي انحراف في العملية التعليمية وبما لا يؤثر في معتقداتنا أو عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية والعربية .