“الوفاق”: معيتيق يبحث مع “أوفتشا” استئناف عمل الشركات الألمانية في ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الإثنين سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية “أوليفر أوفتشا”.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتأكيد على استئناف عمل الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية ومشروعات التنمية، وفق ادعائه.

وأضاف البيان أن أوفتشا أكد على عمق العلاقات الليبية الألمانية والعمل وتطويرها في مختلف المجالات، على حد قوله.

يشار إلى أن وزارة الخارجي بحكومة الوفاق أعلنت أمس الأحد عن مناقشة أوفتشا ومحمد سيالة مساعدة الشركات الألمانية في مشروعات البناء والكهرباء.