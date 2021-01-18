سفير ألمانيا: غالبية الليبيين يدعمون حكومة مؤقتة موحدة للتحضير للانتخابات

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أن غالبية الليبيين يدعمون حكومة مؤقتة موحدة للتحضير للانتخابات مسترشدا بنتائج لقاء المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بعدد من الشباب من مختلف أقاليم ليبيا والذين أيد 76% منهم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

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وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “غالبية الليبيين – إذا طُلب منهم – يدعمون حكومة مؤقتة موحدة للتحضير للإنتخابات” داعيا “القادة السياسيين المسؤولين لاحترام هذه الرغبة في الأسابيع المهمة المقبلة”.

وأعاد السفير الألماني نشر بيان للبعثة الأممية أكدت خلاله أن الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، شاركت في دردشة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار رقمي مع 1000 ليبية وليبي، معظمهم من جميع أقاليم ليبيا فيما شارك الآخرون من خارج البلاد.

وأشارت إلى أن 76 بالمائة من المشاركين أيدوا إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ودعا غالبيتهم إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات. ووفقاً لـ 69 بالمائة ممن شاركوا في هذا الحوار الرقمي، فـ”من الضروري تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات”.

وأضافت البعثة أن أكثر من 70 بالمائة من المشاركين اتفقوا على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية كانت إيجابية وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم. بيد إنهم أعربوا عن تخوفهم من العرقلة من جانب من وصفوه بطرف “الوضع الراهن”.