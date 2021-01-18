«عمل الوفاق»: إحالة دفعات الازدواج الوظيفي لعام 2020 إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية

أعلن مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق، مسعود القذافي، اليوم الاثنين، إحالة كافة دفعات الإزدواج الوظيفي للعام 2020 الي لجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية.

ويبلغ إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الازدواج الوظيفي خلال العام 2020 نحو 7.282 حالة إزدواج، منهم 2.215 شخص داخل الجهاز الإداري، وعدد 5.067 شخص خارج الجهاز الإداري، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

تسوية حالات الازدواج الوظيفي

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين إن الوزارة أنهت خلال العام 2020 نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي.

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وأوضح أن مركز المعلومات والتوثيق قام بتسوية نحو 5000 حالة ازدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا، مضيفا أنه بعد التسوية أحيلت جميعها إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، حسب تصريحات نقلتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن أشار ديوان المحاسبة، في تقرير صادر خلال سبتمبر الماضي، إلى أن وقف حالات التحايل والازدواج الوظيفي، وعقود العمل التي لا تتوافر لها مخصصات، أو تعيين من هم دون السن القانونية أو من تجاوزها، أدى إلى انخفاض الإنفاق عليها إلى نحو 20 مليار دينار ما بين 2014 و2017، بعد أن كانت وصلت إلى 24 مليار دينار قبل تطبيق تلك الإجراءات.

موظف بتسعة مرتبات

وأورد التقرير حالة خاصة استخدم صاحبها أرقامًا وطنية مزورة للحصول على تسعة مرتبات، موضحا أن مصدر المرتبات جهات عامة صرفتها بالتجاوز ودون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، مشيرًا إلى أن الموظف تابع للمعهد العالي للمهن الطبية الزهراء ويصرف له راتب شهري بقيمة 778 دينارًا، وإجمالي المرتبات التي تم تحويلها إلى حساباته المصرفية بلغ 132.66 ألف دينار.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، في نوفمبر 2019، وقف 9581 موظفا عن العمل، ممن ثبت عليهم الازدواج الوظيفي في صرف المرتبات.

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