الذيب: هكذا رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر في ليبيا

سلط رئيس الأكاديمية الإفريقية للدراسات وأمين الصحة في بنغازي سابقا عادل الذيب، الضوء على موقف الزعيم الراحل معمر القذافي من طلب عدد من الشركات الأجنبية إقامة منتجعات سياحية في ليبيا شريطة بيع الخمر وفتح نوادي ليلية.

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وقال الذيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “دعينا لاجتماع على ما أذكر في عام 2008 مع مجموعة من الشركات العالمية التي ترغب في إقامة منتجعات سياحية وسياحية علاجية استثمارية بتمويل من الشركات وليست ميزانية الدولة وذلك في عدد من مناطق ليبيا شرقا وجنوبا وغربا وقد ترأس الاجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة د.البغدادي وعدد كبير من الشركات العالمية وأثناء الاجتماع دخل القائد وجلس دون أن يتدخل إلى أن انتهى الاجتماع فتقدم له د.البغدادي بحوصلة الاجتماع وحينها تسأل القائد بتهكم يا بغدادى قالولى إن الشركات عندهم شروط”

_ البغدادي: نعم سيدى القائد.

_القائد: شنو الشروط ممكن تقولهن.

_البغدادي: شوية امور واعطى ورقة مكتوبة للقائد فردها القائد للبغدادي.

_القائد : اقراها بصوت عالى.

_البغدادي: يا ودي السترة خير، الشروط هي السماح ببيع الخمر وتراخيص مراقص ليلية و ..

القائد: هذه صلاحيات اللجنة الشعبية العامة والا مؤتمر الشعب العام.

البغدادي: بالنسبة ليا لو استقلت مش هنعطي ترخيص.

القائد: معندنش حد يستقيل تو معقولة نحن بنسمحو بالكلام هذا في ليبيا بلد الاسلام والا يحسابو الليبيين يرضوا بى هالكلام، الليبيين هيذبحوكم في سبها وفي الجغبوب والبردي، هذوم مازال مايعرفوش الليبيين.. الليبيين شعب متدين محافظ، نحن اول شهر بعد الفاتح منعنا بيع الخمر وسكرنا الخمارات والبارات وسمى بعض البارات المعروفة في ليبيا حينها، نحن نعيشوا في خيم ولا نرضوا بالعار لبلادنا وخرج متعصب وانتهى الاجتماع.

وختم الذيب بالقول “المضحك أن مدراء الشركات لم يكملوا حتى الغداء” وذهبوا للمطار وعقب قائلا “خطرها نبوها كيف دبي”.