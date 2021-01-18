بلدية مسلاتة: هناك عزوف من قبل الكوادر الطبية عن العمل بقسم العزل

ليبيا – قال عميد بلدية مسلاته هشام سويدان أمس الأحد إن هناك تخوفًا من ازدياد حالات الإصابة بكورونا في البلدية، التي تشهد استقرارًا نسبيًا في الإصابات، خاصة مع استمرار الدارسة.

سويدان اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن هذا التخوف ازداد بعد تسجيل إصابة بكورونا لأحد تلاميذ مدرسة بمنطقة الشعافين، حيث تم قفل المدرسة لمدة 15 يومًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع أنه بعد اجتماعه مع مراقب التعليم في البلدية قرروا تشكيل لجنة لإعداد موقف عام بالوضع فيما يخص الدراسة في البلدية، مشيرًا إلى أنهم سيبحثون قرار استمرار الدراسة من عدمها بعد إعداد اللجنة تقريرها بالخصوص.

أما بخصوص الأطقم الطبية فأكد أن هناك عزوفًا من قبل الكوادر الطبية عن العمل في قسم العزل، سببه الرئيس هو تأخر المكافآت المالية بالخصوص.