جماعة الإخوان: تعيين مبعوث أممي جديد قد ينسف مسار التسوية برمته ويعود بنا إلى نقطة الصفر

ليبيا – علق القيادي بمدينة مصراتة ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان على تعيين مبعوث أممي جديد لدى ليبيا.

صوان قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الدفع باستلام المبعوث الجديد للأمم المتحدة لمهامه في ليبيا في هذا التوقيت الحساس الذي توشك فيه ستيفاني ويليامز على إنهاء المرحلة الأخيرة لمسار الحوار وتتويج جهودها الناجحة وجهود فريق الحوار الليبي هو أمر مثير للاستغراب والتساؤل، وقد ينسف مسار التسوية برمته ويعود إلى نقطة الصفر.

وأشار إلى أن الوصول إلى تسوية تخرج ليبيا من أزمتها وتضمن أمن واستقرار المنطقة أصبح ضرورة مُلحّة على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاءها.

كما أضاف: “بعيدًا عن أي مصالح ضيقة، نجدد تأكيدنا على دعم أي خيار أو قائمة يتوصل إليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بما يمهد الطريق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية هذا العام”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية