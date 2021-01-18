مركز الصحفيين الأفارقة: الأسبوع الحالي حاسم في مستقبل ليبيا

أفاد تقرير صحفي اليوم الإثنين، نشر عبر موقع مركز الصحفيين الأفارقة حول الأحوال في ليبيا، بأن الأسبوع الحالي حاسم في مستقبل ليبيا، موضحا أن ليبيا أمام لحظة مصيرية لإنهاء الأزمة الحالية أو الانهيار.

وقال الموقع في التقرير إنه من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأكثر أهمية بالنسبة لليبيا في محاولتها إنهاء أزمة سياسية استمرت قرابة عقد من الزمن.

وأضاف الموقع أن ممثلو منتدى الحوار السياسي الليبي سيصوتون اليوم الإثنين على الآلية المقترحة التي ستمهد الطريق لإجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يخرج المرشحون لمنصب رئيس مجلس الرئاسة أو عضو مجلس الرئاسة أو رئيس الوزراء إلى النور هذا الأسبوع، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيجري التصويت للمرشحين على مدار 24 ساعة.

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