الرعيض: أزمة الخبز في طرابلس مفتعلة.. وعلى الحكومة دفع علاوة العائلة ليقاوم المواطن ارتفاع الأسعار

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن أزمة الدقيق والخبز في طرابلس مفتعلة، بدليل أن المخابز الموجودة في المناطق الأخرى مفتوحة بالكامل، وتبيع الـ 4 أرغفة بدينار، وفي مناطق أخرى الـ 5 أرغفة بدينار.

الرعيض اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت عل قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد أن ماحدث بطرابلس هو نتيجة جشع أصحاب المخابز، وعندما تغير سعر الدقيق حاولوا إغلاق المخابز واعتباره نوعًا من عرقلة تعديل سعر الصرف، بحسب قوله.

وأضاف: “القمح لم تفتح له اعتمادات منذ شهر أغسطس الماضي، وهناك كميات محدودة في السوق، وهذا ما جعل بعض الناس يفكر في الاستغلال، الخبز يجب أن يباع في مخابز طرابلس الـ 4 بدينار إلى حين وصول كميات القمح الجديدة”.

وتابع: “إن كان أصحاب المخابز مصرين على أن يعملوا بمكسب 70 إلى 80 %، نقول لهم: هل تريدون أن تفشلوا الاقتصاد الليبي؟ ما أتمناه منهم خاصة داخل طرابلس بيع رغيف الخبز بمكسب بسيط إلى غاية وصول كميات القمح الجديدة. علينا مساعدة بعضنا خلال الأسبوعين لتحل المشكلة، وعلى الرئاسي أن يعطي علاوة العائلة، وعلى الحرس البلدي توعية أصحاب المخابز وإعطاؤهم مهلة، وعدم قفل المخابز”.

كما طالب الحكومة -في حال أرادت مساعدة المواطنين- بدفع علاوة العائلة؛ حتى يستطيع المواطن مقاومة ارتفاع بعض الأسعار كالخبز والزيت.

واختتم قائلًا: “ما ذهب الرئاسي في مراسلته للمركزي الرئاسي قام بها دون فهم؛ لأن الوضع الآن عادي جدًا والمصارف الخاصة فتحت اعتمادات منذ أسبوع وأكثر للدقيق والقمح، ولا يوجد حدود لأي كميات، والقطاع الخاص لا يحتاج لأي توصية. المشكلة بسيطة وعلينا أن نتعاون ونفتح الاعتمادات، أما التفكير بأن الحكومة تتدخل وتشتري قمحًا أو تاخذ فلوسًا من المصرف الخارجي فهذا بعيد كل البعد عن الصواب”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية