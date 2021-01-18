وزير الصحة الدكتور سعد عقوب يُوافق على ترقية مستشفى الثورة المركزي إلى “مركز البيضاء الطبي”

البيضاء 21 يناير 2021 (وال)-عقد معالي وزير الصحة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعا مع عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت، لمناقشة أوضاع المرافق الصحية داخل مدينة البيضاء، والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بها وأبرز احتياجاتها.

وقدم النائب عبد المطلب ثابت خلال اجتماع عقده الوزير في مكتبه بديوان الوزارة في البيضاء، بعض المشاريع التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لسكان بلدية البيضاء، وبعد استكمال عرضها تمت الموافقة عليها من قبل وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حيث تمت الموافقة على ترقية مستشفى الثورة المركزي داخل بلدية البيضاء إلى مركز طبي تحت مسمى “مركز البيضاء الطبي”، بالإضافة إلى موافقة أيضًا على انشاء مركز طبي خاص “للكُلَى الصناعية” داخل بلدية البيضاء، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهذا المركز الذي سيقدم خدماته كاملة لسكان بلدية البيضاء والجبل الأخضر.

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد عقوب أن الوزارة تسعى لبذل المزيد من الجهد والعمل المهني التخصصي المنظم، لمواكبة هذا التغيير والارتقاء بالخدمات الصحية داخل بلدية البيضاء.

بدوره، أشاد عضو مجلس النواب الليبي عبد المطلب ثابت بدور وزارة الصحة التي تسعى رغم العوائق والصعوبات في تقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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