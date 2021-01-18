الثني يطلع على سير عمل لجنة الانتخابات البلدية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الاثنين على سير عمل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات البلدية.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
وناقش رئيس مجلس الوزراء مع الوزير سير عمل الانتخابات خاصة في بلديات الواحات الثلاث، مؤكدا أن هذه العملية الديمقراطية يجب أن تتم في كافة البلديات بأسرع وقت.
وثمن الثني دور كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الواحات، معربا عن أمله في التوفيق لكافة البلديات التي ستشهد هذا الاستحقاق في مقبل الأيام.
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