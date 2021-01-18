الثني يطلع على سير عمل لجنة الانتخابات البلدية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الاثنين على سير عمل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات البلدية.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع الوزير سير عمل الانتخابات خاصة في بلديات الواحات الثلاث، مؤكدا أن هذه العملية الديمقراطية يجب أن تتم في كافة البلديات بأسرع وقت.

وثمن الثني دور كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الواحات، معربا عن أمله في التوفيق لكافة البلديات التي ستشهد هذا الاستحقاق في مقبل الأيام.