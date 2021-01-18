السفارة الإيطالية: اللجنة الاستشارية تقدمت خطوة نحو سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا

أكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا أن التقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي يعد خطوة جديدة نحو سلطة تنفيذية موحدة تجّهز لانتخابات في ديسمبر القادم.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “إيطاليا تعترف بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية التابعة لمنتدى الحوار السياسي الليبي وتقدره” وأضافت “فهذه تعتبر خطوة جديدة نحو سلطة تنفيذية موحدة تجّهز لإنتخابات ديسمبر 2021 في ليبيا”.

وأردفت السفارة الإيطالية أن “جميع الأطراف مدعوة لاغتنام هذه الفرصة وللعمل لأجل إستقرار البلاد”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.

وأوضحت وليامز خلال حوار رقمي مباشر أن آلية اختيار السلطة التنفيذية، تنص على أن يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق 70 %، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 % من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50% + 1.