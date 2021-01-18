«شكشك» يحمل «السراج» و«الكبير» مسئولية أزمة الكهرباء صيفاً

حذر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مما سماها “تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة”، وقال في بيانه له، إنه “يحث الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء” وفق قوله.

أضاف بيان “شكشك” أنه كان قد أوصى في اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء الأحد 17 يناير 2021،بمقر الديوان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة حيال: “صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية و الوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية، وذلك من شأنه إضافة 700 ميجا وات إلى الشبكة العامة للكهرباء، إجراءات التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجا وات في مدينة طرابلس و160 ميجا وات في مدينة زليتن، إتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجا وات، إتمام إجراءات فتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميجا وات، وإجراء الصيانات والعمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد” وفق قوله.

وتابع “البيان”: “كما تناول الاجتماع مراجعة ومتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأكدت الشركة إنجاز عدد من المشروعات وفقا للخطة الموضوعة منها إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجا وات وإجراء بعض الصيانات والعمرات إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة” على حد تعبيره.