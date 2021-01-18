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النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي تاجوراء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، النتائج النهائية للمجلس البلدي تاجوراء، حيث بلغ عدد المقترعين 6 آلاف و453، من أصل 24 ألفا مسجلين في قوائم الناخبين، أدلوا بأصواتهم في 31 مركزا و73 محطة انتخابية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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