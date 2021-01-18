شكشك يحذر من تفاقم أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة

حذّر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة؛ جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة.

وحث شكشك خلال اجتماع موسع مع الشركة العامة للكهرباء، الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية والوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية، وذلك من شأنه إضافة 700 ميجاوات إلى الشبكة العامة للكهرباء، وإجراءات التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجاوات في مدينة طرابلس و160 ميجاوات في مدينة زليتن، وإتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجاوات، وإتمام إجراءات فتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميجاوات، وإجراء الصيانات والعمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد.

كما تضمن الاجتماع مراجعة ومتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأكدت شركة الكهرباء من جهتها على إنجاز عدد من المشروعات وفقا للخطة الموضوعة، منها إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجاوات وإجراء بعض الصيانات والعمرات، إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة.

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