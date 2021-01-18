دعوات ليبية تطالب غوتيريش بتأجيل تغيير وليامز لحين إتمام العملية الإنتخابية

دعا مفاوضون ليبيون، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى تأجيل استلام الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنح الممثلة الشخصية للأمين العام ورئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، المزيد من الوقت لاستكمال عملها في توحيد السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تهيئ الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات عامة توافقية نهاية العام الجاري. وكشف عضو بارز في ملتقى الحوار السياسي الليبي شارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية في جنيف خلال اليومين الماضين عن توقيع أكثر من خمسين مفاوضا ليبيا من أعضاء الملتقى على رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاورات مع سفراء الدول الراعية لمؤتمر برلين، تحذر من تسريع انتقال المهام وتغيير طاقم قيادة البعثة في الوقت الذي وصلت فيه العملية السياسية لمرحلتها الأخيرة. وفي ذات السياق اتهم مفاوض ليبي طلب عدم الكشف عن اسمه، روسيا و تركيا وفريق رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج في الأمم المتحدة بممارسة ضغوط كبيرة، والقيام بتحركات مكثفة لتسريع مغادرة وليامز في الوقت الذي تقترب فيه من التوصل لاتفاق “بهدف إفشال التصويت على السلطة التنفيذية” وإطلاق مسار جديد للتفاوض بديل عن المسار الأممي ترعاه روسيا وتركيا.

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