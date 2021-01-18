انتخاب عميدي الزاوية الغرب والرجبان

استكملت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الاثنين، عملية انتخاب عميد المجلس البلدي في كل من بلدية الزاوية الغرب وبلدية الرجبان غرب البلاد.

وأكدت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» تسمية عثمان امحمد عبد الشعباني عميداً لبلدية الرجبان، وعبد الكريم الأبح عميداً لبلدية الزاوية الغرب.

– إعلان النتائج المبدئية للانتخابات البلدية في تاجوراء وصبراتة غدا الإثنين

– البعثة الأممية تشيد بالانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان

وأجريت انتخابات المجلس البلدي الزاوية الغرب والرجبان في 21 ديسمبر 2020 وأعلنت نتائجها النهائية في 31 ديسمبر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا