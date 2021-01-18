ديوان المحاسبة يحذر من تأخر إنجاز مشاريع كهربائية

حذر رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك من تداعيات تأخر إنجاز بعض المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء وتحديدا خلال فترة الذروة الصيفية القادمة.

وحث شكشك بحسب بيان لديوان المحاسبة المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.

وكان شكشك أوصى خلال اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء الأحد بمقر الديوان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة حيال عدد من الإجراءات المتمثلة في صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية والوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية، وذلك من شأنه إضافة 700 ميجا وات إلى الشبكة العامة للكهرباء وإجراءات التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجا وات في مدينة طرابلس و160 ميجا وات في مدينة زليتن و إتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجا وات وإتمام إجراءات فتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميجا وات وإجراء الصيانات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد.

وتناول الاجتماع مراجعة ومتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأكدت الشركة إنجاز عدد من المشروعات وفقا للخطة الموضوعة منها إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجا وات وإجراء بعض الصيانات إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة.