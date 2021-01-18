انطلاق المحادثات التقنية بين تركيا واليونان في بروكسل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، عن انطلاق المباحثات التقنية بين الوفود العسكرية التركية واليونانية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجانبين توصلا إلى عقد المباحثات عقب اتصالات بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق موعد انطلاق الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة اسطنبول 25 يناير الجاري.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل “عادل ودائم وشامل” يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجة، وعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، مطلع مارس 2016 بأثينا.

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