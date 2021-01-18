فتحي باشاغا يستعين بشركة أجنبية لإنشاء غرفة أمنية عليا

استعان فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، بشركة أجنبية بهدف إنشاء غرفة أمنية عليا، دون أن يحدد قيمة التعاقد، أو الهدف من هذه الغرفة.

وقال فتحي باشاغا إن إنشاء الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن ليبيا الأمر الذي يتطلب إنشاء هذه الغرفة نظراً للتغيرات والتقدمات الأمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية دول العالم، وفق قوله.

وأوضح باشاغا في كلمة ألقاها خلال اجتماع تم فيه طرح رؤيته مع عدد من مسؤولي شركة روز بارتنرز الأمنية بحضور أعضاء الغرفة الأمنية العليا التي تتألف من عدد مدراء إدارات الوزارة.

وشدد فتحي باشاغا على ما سماه “ضرورة مواكبة كافة التطورات العلمية والتقنية والإهتمام بالموارد البشرية ضمن خطة أعدتها شركة روز من خلال إنشاء هذه الغرفة التي ستستمر لسنوات طويلة وستقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات التي تواجه عمل كافة مكونات الوزارة” وفق تعبيره.

وأضاف بأنه سيكون متابع بدقة لكافة نشاطات هذه الغرفة بالتعاون مع خبرة شركة روز بارتنرز الأمنية.

وقدم بعدها المدير التنفيذي للشركة ومستشارها ورئيس فريق التوجيه بشركة روز شروحاً وافية خلال عرض مرئي قدموه أوضحوا فيه رؤية فتحي باشاغا في بناء الثقة لدى الشعب في مهنية وأخلاقيات العمل الأمني في ليبيا، وتضمن العرض رؤية الشركة وإستراتجياتها بإعداد برنامج تدريبي شامل ينافس الغرف الأمنية على مستوى العالم بإعتباره جهاز شرطة بقيادة وطنية وتنسيق مناطقي وتنفيذ محلي، على حد قول البيان.

وأوضح مسؤولي شركة روز من خلال عرضهم المرئي صلاحيات الغرفة الأمنية العليا من حيث إتخاذ القرار العاجل والأمني للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الليبي بإعتبارها منبر لتوزيع المهام والأعمال على كافة مكونات وزارة الداخلية، وفق قولهم.

ومن شأن استعانة وزير داخلية الوفاق بشركة أمنية أجنبية في مسائل تتعلق بالشأن الأمني، تعريض أمن البلاد للخطر.