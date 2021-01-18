“218” تكشف كواليس تشكيل جهاز “دعم الاستقرار” بقيادة “غنيوة”

كشف مصدر لــ”218″، أن جهاز دعم الاستقرار، تأسّس بعد اجتماعات عقدت في المدة القريبة الماضية، كان آخرها؛ اجتماع عُقد أمس الأحد في قاعدة “بوستة” البحرية، ضمّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، وبعض قادة التشكيلات المسلحة، ومن أبرزهم آمر إدارة الأمن المركزي بأبوسليم عبدالغني الككلي، وآمر الكتيبة 166 محمد الحصان، وآمر كتيبة النواصي مصطفى قدور.

وقال المصدر أن المجتمعون اتفقوا على تسمية آمر إدارة الأمن المركزي بأبوسليم عبدالغني الككلي، رئيسًا للجهاز الجديد ونوابه ثلاثة أعضاء هم آمر كتيبة ثوار طرابلس أيوب أبوراس، وحسن أبوزريبة وموسى أبوالقاسم.

وأضاف: فور صدور القرار، الذي تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويرجع تاريخه إلى يوم الاثنين الماضي الموافق 11 يناير 2021، كانت حينها مسودة قرار قبل أن يتفق المجتمعون ويصبح القرار نافذًا.

وعمّت الاحتفالات منطقة أبوسليم فرحًا بهذا القرار، بسبب سيطرة إدارة الأمن المركزي بأبوسليم بإمرة عبدالغني الككلي على المنطقة والتي تتبعه من الناحية الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية بحكومة “الوفاق” مُستاءة جدًا من هذا الجهاز، كونه يعتبر جهازًا أمنيًا موازيًا للأجهزة التابعة للداخلية إضافة إلى كونه جهازًا أمنيًا لا يتبع الوزارة التي تستعد لإطلاق عمليتها التي أعلنت عنها في وقت سابق تحت اسم “صيد الأفاعي”.

وكانت إدارة الدعم المركزي بأبوسليم، واحدة من التشكيلات المستهدفة في هذه العملية، بالإضافة إلى بعض التشكيلات المسلحة الأخرى.

وكشف المصدر عن معلومات تحمل علامات استفهام حول مدى تماسك معسكر “الوفاق”، حيث أكد أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على تكثيف عملياتها الأمنية داخل مدينة طرابلس، وتقوم بمراقبة تحركات بعض قادة التشكيلات المسلحة، ومن أبرزهم آمر كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري، وذلك بعد تلقيها معلومات عن احتمالية إثارة أعمال تقوض الأمن في العاصمة، في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها وزير الداخلية فتحي باشاغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية