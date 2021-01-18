باشاغا: الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن ليبيا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن إنشاء الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن ليبيا.

وبين باشاغا خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي شركة روز بارتنرز الأمنية الأمر في ليبيا يتطلب إنشاء هذه الغرفة نظراً للتغيرات والتقدمات الأمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية دول العالم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وشدد باشاغا على ضرورة مواكبة كافة التطورات العلمية والتقنية والاهتمام بالموارد البشرية ضمن خطة أعدتها شركة روز من خلال إنشاء هذه الغرفة التي ستستمر لسنوات طويلة وستقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات التي تواجه عمل كافة مكونات الوزارة.

وأضاف باشاغا أنه سيتابع بدقة لكافة نشاطات هذه الغرفة بالتعاون مع خبرة شركة روز بارتنرز الأمنية.

قدم المدير التنفيذي للشركة ومستشارها ورئيس فريق التوجيه بشركة روز شروحاً لرؤية الشركة وإستراتجياتها بإعداد برنامج تدريبي شامل ينافس الغرف الأمنية على مستوى العالم بإعتباره جهاز شرطة بقيادة وطنية وتنسيق مناطقي وتنفيذ محلي.

وأوضح مسؤولي شركة روز من خلال عرضهم المرئي صلاحيات الغرفة الأمنية العليا من حيث إتخاذ القرار العاجل والأمني للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الليبي بإعتبارها منبر لتوزيع المهام والأعمال على كافة مكونات وزارة الداخلية.