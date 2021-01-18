أساتذة جامعات: أزمة مركز المحفوظات مع أوقاف الوفاق تمس الهوية الليبية

عقد عدد من أساتذة الجامعات الليبية والمهتمين بالموروث الثقافي الليبي اجتماع بقاعة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، صباح اليوم الاثنين وذلك بشأن ما أثير حول أزمة المركز مع الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح المركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الحاضرين أكدوا على أن المساس بالمركز يمس الهوية الليبية بالدرجة الأولى ويمس التراث الليبي العريق الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته بالطرق العلمية والفنية الدقيقة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء موسع بالخصوص تحتضنه جامعة الفاتح.

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