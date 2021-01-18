وزارة العمل: بحث سبل الاستفادة من العمالة الباكستانية في إعمار ليبيا

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين اليوم الاثنين سفير باكستان لدى ليبيا المكلف فياض أحمد سبل الأستفاذة من اليد العاملة الباكستانية للمساهمة في إعمار ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وإمكانية الأستفاذة من اليد العاملة الباكستانية للمساهمة في إعمار ليبيا، وكذلك الأستعانة بالخبرات التدريبية الباكستانية في مجالات ” تكنولوجيا الاتصالات، والإلكترونية، البرمجة، والطاقات المتجددة، واللغة الانجليزية، والمهن الطبية، والطبية المساعدة “

وأكد الوزير على أهمية تطوير مذكرتي التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالي الاستخدام والتدريب عام 2009، مشيرا إلى أهمية الربط الإلكتروني بين البلدين بهدف تنظيم العمالة الأجنبية في سوق العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أكد الدبلوماسي الباكستاني على أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مبينا أن بلاده على استعداد لتقديم الدعم وفقا لمتطلبات سوق العمل.