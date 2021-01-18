انطلاق حملة المسح الصحي لمرض الدرن بمراكز إيواء المهاجرين

انطلقت أمس حملة المسح الصحي لمرض الدرن في مراكز إيواء المهاجرين بمدينة طرابلس، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الدرن، حيث كانت البداية من مركز إيواء المهاجرين بطريق السكة.

ويأتي هذا المسح ضمن أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبمشاركة ودعم من المنظمة الدولية للهجرة.

هذا وأجرى فريق المسح الفحوص باستخدام الأشعة السينية على الصدر لكل المهاجرين، في حين سحبت عينات من حالات الاشتباه لفحصها بمعامل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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