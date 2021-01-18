وزارة الاقتصاد: الاتفاق على توريد دفعة من الدقيق خلال أسبوع

اتفق وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر مع مسؤولين بالوزارة على توريد دفعة من مادة دقيق المخابز وعددا من السلع الأساسية كالأرز والزيت ومعجون الطمام والسكر وتوزيعها في أجل أقصاه أسبوع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة بنغازي الاتفاق على توريد (241.192) كيس أرز 25كجم و (201.392) صندوق معجون طمام 24علبة و(97.812) كيس سكر 50كجم و(241.392) استيكة دقيق جمعيات 10كجم و(210.000)صندوق زيت ذرة 12علبة

وشارك في الاجتماع الوكيل العام بوزارة الأقتصاد سهيل عبد المطلوب بوشيحة ورئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار ابوالقاسم البوعيشي وعبدالمنعم السعيطي عن غرفة التجارة والصناعة بنغازي ورئيس مجلس أدارة شركة الجودة الفائقة لطحن الدقيق ومضارب الارز فرج خليفة المبروك ومراقبي الاقتصاد.