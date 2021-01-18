تحذير من عمليات احتيال في إسبانيا باسم ليبيا

حذرت السفارة الليبية بمدريد من بعض الأنشطة والأشخاص الذين يدّعون بأنهم يُمثلون العلاقات الاقتصادية والتجارية الليبية الإسبانية من خلال غرف تجارية يُسمونها غرفة التجارة الليبية الإسبانية أو ما شابه ذلك، مشيرة إلى أنهم يقومون بتنظيم أنشطة واجتماعات باسمها.

وأكدت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الغرف بعضها مؤسسات أهلية ومنها مؤسسات وهمية غير معروفة.

ونفت السفارة وجود أي نشاط رجال أعمال إسبان في ليبيا، وأنه لا وجود لرجال أعمال لديهم الرغبة في السفر إلى ليبيا في القريب العاجل؛ للتوقيع على أي أنشطة تجارية أو تعاقدات مع الدولة الليبية.

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