ليبيا الان

تحذير من عمليات احتيال في إسبانيا باسم ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت السفارة الليبية بمدريد من بعض الأنشطة والأشخاص الذين يدّعون بأنهم يُمثلون العلاقات الاقتصادية والتجارية الليبية الإسبانية من خلال غرف تجارية يُسمونها غرفة التجارة الليبية الإسبانية أو ما شابه ذلك، مشيرة إلى أنهم يقومون بتنظيم أنشطة واجتماعات باسمها.

وأكدت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الغرف بعضها مؤسسات أهلية ومنها مؤسسات وهمية غير معروفة.

ونفت السفارة وجود أي نشاط رجال أعمال إسبان في ليبيا، وأنه لا وجود لرجال أعمال لديهم الرغبة في السفر إلى ليبيا في القريب العاجل؛ للتوقيع على أي أنشطة تجارية أو تعاقدات مع الدولة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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