المحجوب: مستمرون في تدريباتنا حتى القضاء على الإرهاب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب إن المسؤولية الملقاة على عاتقه تحتم عليه مزيدًا من التدريب والانضباط والنضال حتى القضاء على الإرهاب والفوضى ومن ورائها ومن يدعمها ممن أسمّاهم “الخونة والعملاء”.

ولفت المحجوب، إلى أن الجيش يعول على بناء المقاتل الواعي والمدرك للأخطار المحدقة بليبيا، والتي لابد أن يكون جنديها في أرض المعركة وخارجها داعمًا للجبهة الداخلية وإيضاح حقيقة ما يحدث ليحقق الليبيون مصلحة وطنهم في زمن تصارع القوى المختلفة على مصالحها.

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