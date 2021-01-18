مفوضية الانتخابات توقع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لدعم مشروع «بيبول»

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، اتفاقية مع الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع «بيبول»، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وسفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، وعضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب.

وقالت المفوضية العليات للانتخابات عبر موقعها على الإنترنت إن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع «بيبول»، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

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