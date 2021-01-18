«بعيو» يزور «العباني» لبحث التعاون وإطلاق «قناة جديدة»

قام محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام صباح اليوم الإثنين بزيارة إلى الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية بمقرها في طرابلس حيث التقى محمد احميدة العباني رئيس الهيئة.

وتباحث الطرفان في أوجه التعاون والتكامل بين المؤسسة والهيئة لخدمة الوطن والمجتمع من خلال الإعلام والمنابر بما يرسخ الاستقرار والسلام في المجتمع الليبي المسلم وينقل إلى الرأي العام الحقائق المجردة البعيدة عن التزييف والتلبيس، كما اتفقا على العمل لإطلاق بث قناة الهداية بعد توفير المتطلبات اللازمة لها، بحسب بيان “بعيو”.

وقد اصطحب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية بطرابلس، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في جولة على بعض إدارات ومرافق الهيئة اطلع خلالها على العمل الدؤوب الذي يبذله العاملون بها في سبيل توثيق وحفظ الأوقاف ومستنداتها الثبوتية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.

و أشاد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بما تبذله الهيئة العامةللأوقاف والشئون الإسلامية والعاملين بها ومديرها العام من جهود صادقة لخدمة المجتمع والدولة وحفظ الوقف الذي هو حق لله ومنفعة للناس يتوجب علينا جميعاً حفظه والمحافظة عليه وحمايته، بحسب البيان.