قرار من المجلس الرئاسي بإنشار جهاز أمنى جديد باسم «دعم الاستقرار»

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا برقم 38 لسنة 2021، بتكليف السيد عبد الغني بلقاسم خليفة برئاسة جهاز دعم الاستقرار.

وشمل القرار، الموقع من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتاريخ 17 يناير 2021، في مادته الثانية، تكليف كل من: السيد أيوب الأمين أبو راس، والسيد حسن محمد حسن أبو زريبة، والسيد موسى أبو القاسم موسى مسموس، بمهام نواب رئيس الجهاز نفسه، بحسب نص القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وتقضي المادة الثالثة من نص القرار بأن «يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أو المناطق الأخرى بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز».

اختصاصات جهاز دعم الاستقرار

ووفق المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام التالية:

1 – تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

2 – المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة.

3 – المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

4 – مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة.

5 – المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

6 – نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص.

7 – التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع.

8 – المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

9 – أية مهام أخرى تسند له من قبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة.

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