الليبية للإعلام وهيئة الأوقاف تتفقان على إطلاق بث قناة الهداية

اتفق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو اليوم الإثنين مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني على العمل لإطلاق بث قناة الهداية بعد توفير المتطلبات اللازمة لها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للإعلام أن بعيو والعباني بحثا خلال لقائهما بمقر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالعاصمة طرابلس أوجه التعاون والتكامل بين المؤسسة والهيئة لخدمة الوطن والمجتمع من خلال الإعلام والمنابر بما يرسخ الاستقرار والسلام في المجتمع الليبي المسلم وينقل للرأي العام الحقائق المجردة البعيدة عن التزييف والتلبيس.

واصطحب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في جولة على بعض إدارات ومرافق الهيئة اطلع خلالها على العمل الذي يبذله العاملون بها في سبيل توثيق وحفظ الأوقاف ومستنداتها الثبوتية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.

وأشاد بعيو بما تبذله الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية والعاملين بها ومديرها العام من جهود صادقة لخدمة المجتمع والدولة وحفظ الوقف الذي يتوجب حمايته.