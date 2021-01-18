بلدية بني وليد تستلم مقر مركز العزل الصحي من الدعم المركزي

قال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة ببلدية بني وليد، محمد أمبارك لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المجلس البلدي بني وليد تسلم أمس الأحد مقر مركز العزل الذي كان يستخدمه جهاز الدعم المركزي.

وذكر أمبارك إن المجلس البلدي كلف إحدى الشركات المحلية بصيانة مقر مركز العزل وتجهيزه ليكون المركز العزل الوحيد داخل المدينة من أجل تخفيف العبء عن المراكز الأخرى في باقي المدن.

وأضاف أمبارك أن المجلس البلدي بني وليد يسعى لتوفير كافة الاحتياجات لمركز العزل بالتواصل مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الحكومة، مناشدا الأطباء والعناصر الطبية المساعدة بضرورة التواصل مع إدارة المركز واللجان الصحية من أجل التعاون وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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