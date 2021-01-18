صنع الله يطلع على الاحتياجات اللوجستية وتحديات إنشاء معهد النفط في بنغازي

اطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على الاحتياجات اللوجستية اللازمة والتحديات التي تواجه تنفيذ مشروع إنشاء معهد النفط في مدينة بنغازي والخطوات المتخذة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مع رئيس فريق مشروع إنشاء المعهد، عبدالسلام العقيلي، بحضور امبارك احشيشة، ومدير عام الموارد البشرية المكلف فخرالدين الشارف.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة اخر المستجدات والخطوات المتخذة للبت في تنفيذ مشروع إنشاء معهد النفط في مدينة بنغازي هذا العام، واحتياجات الفريق اللوجستية اللازمة لاستكمال بعض الإجراءات، والتحديات التي يواجهها والحلول المناسبة لها، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع النفط وتدنّي الميزانيات.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله أكد في ختام الاجتماع أن المؤسسة الوطنية للنفط وبالرغم من كل التحديات، فإنها ستستمر لتقديم الدعم اللازم للفريق، ولكل شركاتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا