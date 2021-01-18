النائب العام يُطيح بمسؤول جديد في حكومة الوفاق

أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي، لينضم إلى عشرات المسؤولين الذين أمر القسم بتوقيفهم على خلفية قضايا فساد.

وأشار قسم التحقيقات إلى أن توقيف المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي جاء لاتهامه بإحداث الضرر الجسيم بالمال العام واستعمال طرق احتيالية.

يُذكر أن قسم التحقيقات أمر، الأربعاء الماضي، بحبس كلٍّ من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، ومساعده، ورئيس قسم العلاج بالداخل، وموظفين في القسم.

وقال مصدر لـ”218″، إن قسم التحقيقات أوقف المسؤولين في صحة الوفاق بتهمة التقصير في حفظ وصون المال العام، وذلك لعدم التدقيق الطبي في المتطلبات المالية المحالة من المصحات الخاصة وفقا للأصول الطبية.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحملة التي أطلقها مكتب النائب العام في طرابلس، للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي طالما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبية، التي تشكو من فساد مستشرٍ في ليبيا؛ أرهق ميزانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع وعجزها يتزايد.

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