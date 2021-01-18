عودة خدمات الاتصالات والإنترنت على مدن ومناطق برقة

أخبار ليبيا24- خاص

عادت خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدن ومناطق برقة بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب قطع في منطقة ترت الواقعة بين بلدتي الأبرق والقبة بمنطقة الجبل الأخضر.

وقال مدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الاثنين، إن مهندسي وفنيي شركة هاتف ليبيا باشروا العمل بإصلاح العطل بعد تحديد مكانه لساعات متواصلة بالرغم من الأحوال الجوية السيئة حتى تعود الخدمات للمواطن.

وطالب الأوجلي، المواطنين والشركات بعدم القيام بأي أعمال حفر عشوائية أو أعمال نظافة بآليات ثقيلة قبل الرجوع إلى الجهات المختصة، حتى لا تؤدي مثل هذه الأعمال العشوائية إلى انقطاع أو تردي الخدمات على المواطنين سواء من اتصالات أو أي خدمات أخرى.

يشار إلى أن أعمال حفر في منطقة ترت التي تقع بين القبة و الأبرق تسببت في قطع كيبل الألياف البصرية ما تسبب في ضعف الإنترنت والاتصالات على إقليم برقة.