كونتي: يجب حل أزمة ليبيا مع احترام سيادتها

جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الاهتمام الخاص بإيجاد حل سياسي لأزمة ليبيا مع الاحترام الكامل لسيادتها.

ولفت كونتي إلى ضرورة عملية اندماج دول غرب البلقان، إيمانا بارتباط مصيرها بالانتماء للعائلة الأوروبية. كما أكد كونتي، أن الولايات المتحدة الامريكية حليفاً رئيسيا وشريكا استراتيجيا لبلاده.

واعتبر كونتي، أن لديه الفرصة لتقديم مساهمة مهمة في الربط بين الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، بدءًا بطبيعة الحال من الولايات المتحدة وبعلاقات متسقة مع الصين، التي لا يمكن إنكار أهميتها العالمية والاقتصادية، وربطها بالقيم والمبادئ الأوروبية.

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