المسماري: حققنا نجاحا في المسار العسكري وقدما درسا وطنيا للمسارات الأخرى

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إنهم نجحوا في المسار العسكري، وقدموا درسا وطنيا جيدا جدا للمسارات الأخرى.

المسماري وفي تصريحات له جدد ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، وأي تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا، مبديا تخوفه من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف، تؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة.

وحول المرتزقة الموجودين في ليبيا قال المسماري إن هناك عمليات نقل مستمرة من تركيا وسوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن العناصر التي يتم نقلها من سوريا إلى أنقرة، حصلت على تدريب متقدم وعلى أسلحة.

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