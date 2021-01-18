داخلية الوفاق تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الاثنين مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ملف الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى الاجتماع الذي عقد عبر الدوائر المغلقة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والمهاجرين وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه هذا الملف وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الدولة الليبية بصفة خاصة ودول الحوض البحر الأبيض المتوسط عامةً جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالإضافة إلى عدد من المواضيع الهامة والمتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الفريق المعني بالهجرة المكون من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة اليونسيف وبعض الدول المانحة بحضور رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عبدالحميد الغزالي.